WISSEN – Die erste Ausstellung im Bürgertreff Wissen e.V. – “Farbenvielfalt –aus Freude am Malen“ – Ursula Heling stellt aus

Im Rahmen des Eröffnungsfestes am Sonntag, 26.4.26 von 11 bis 18 Uhr lädt der Bürgertreff Wissen zur Vernissage ein. Ursula Heling (Wissen) stellt ihre farbenfrohen Bilder aus. An diesem Tag erwarten die Besucher außerdem: ein internationales Büfett, Mitmachaktionen für Klein und Groß, Musik mit der Band Soulmatic und Gespräche mit den Vereinsmitgliedern. Die Ausstellung kann auch während der Offenen Treffs besucht werden: dienstags und donnerstags, 14.30 bis 16.30 Uhr in der Marktstr. 8 in Wissen. Kontakt: buergertreff.wissen@gmail.com