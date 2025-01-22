FLAMMERSFELD – Dritter Aktionstag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai 2026 in Flammersfeld

Am Dienstag, den 5. Mai 2026, findet in Flammersfeld der dritte Aktionstag anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen statt. Beginn ist um 16 Uhr am Bürgerhaus Flammersfeld. Die Veranstaltung knüpft an die erfolgreichen Aktionstage der vergangenen zwei Jahre an und setzt erneut ein deutliches Zeichen für Inklusion, Barrierefreiheit und gesellschaftliche Teilhabe.

Unter dem diesjährigen Motto „Gemeinsam sichtbar – gemeinsam stark“ lädt der „Runde Tisch Inklusion“ Menschen mit und ohne Behinderungen, Angehörige, Fachkräfte sowie alle Interessierten ein, sich zu informieren, auszutauschen und aktiv für mehr Gleichstellung einzutreten. Ziel ist es, bestehende Barrieren im Alltag aufzuzeigen und gemeinsam für Verbesserungen einzustehen.

„Fast jeder 10. Mensch in Deutschland ist schwerbehindert und nur 1 % davon sind mit ihrer Behinderung geboren. Die allermeisten Beeinträchtigungen werden im Laufe des Lebens erworben.“, erklärt Judith Gondorf vom „Runden Tisch Inklusion“. „Inklusion ist kein Nischenthema. Barrierefreiheit geht uns alle an, und zwar nicht erst, wenn wir selbst oder unsere Angehörigen betroffen sind – sondern jetzt.“

Die Veranstaltung beginnt mit einer öffentlichen Kundgebung, Reden und Musikbeiträgen vor dem Bürgerhaus. Dabei stehen Themen wie barrierefreier Zugang zu öffentlichen Gebäuden, inklusive Bildung, Teilhabe am Arbeitsleben sowie selbstbestimmtes Wohnen im Fokus.

Wie in den letzten Jahren wird es im Anschluss wird es einen bunten und fröhlichen Spaziergang durchs Dorf geben, der wieder am Bürgerhaus endet. Dort warten Getränke, Essen und vor allem die Flying Tornados. Das Trio aus dem bergischen Land kommt mit Gitarre, Kontrabass, Gesang und Mundharmonika und wird die Veranstaltung mit ihrem vielfältigen Programm und guter Laune in ein Konzert und ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse verwandeln.

Die Aktionstage der letzten Jahre und die riesen Beteiligung an der Podiumsdiskussion zum Thema Teilhabe und Gleichstellung des Runden Tisches im Februar zeigen, wie groß das Interesse und der Wunsch nach Veränderungen bei den Menschen ist. Und so bildet Flammersfeld dieses Jahr auch nur den Auftakt von mehreren Veranstaltungen zum Thema Inklusion und Teilhabe. Ob beim Familientag in Altenkirchen, oder dem Aktionstag „Neuwied vereint“, die Woche der Inklusion findet dieses Jahr in der Region einiges an Beachtung.

Wie immer legt der „Runde Tisch Inklusion“ großen Wert auf eine niedrigschwellige, barrierearme Gestaltung. Die gesamte Veranstaltung ist wie immer kostenfrei. Teilnehmende die gerne unterstützen möchten, oder Unterstützung benötigen (auch Hin- und Rückfahrt), melden sich bitte unter info@grips-raum.de.