WISSEN – D2-Jugend – Knappe Niederlage beim SV Untermosel

In einem sehr ausgeglichenen und spannenden Spiel musste sich der SSV 95 Wissen D II auswärts beim SV Untermosel knapp mit 19:18 geschlagen geben. Beide Mannschaften lieferten sich über die gesamte Spielzeit ein intensives Duell, in dem vor allem die Torhüter auf beiden Seiten mit starken Paraden überzeugten.

Der Gastgeber aus Untermosel erwischte zunächst den besseren Start und konnte sich bis zur Halbzeit eine 10:6-Führung erspielen. Wissen ließ in dieser Partie einige gute Chancen liegen: Drei 7m sowie drei Tempogegenstöße konnten nicht genutzt werden, da der Torwart des SV Untermosel mehrfach stark reagierte.

Auch nach der Pause blieb die Partie hart umkämpft. In der 33. Minute kam Wissen noch einmal heran: Nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen den Spielmacher des SV Untermosel nutzte der SSV die Chancen und startete einen 3:0-Lauf, wodurch auf 18:16 verkürzt werden konnte.

Untermosel blieb jedoch nervenstark und stellte in der 39. Minute mit dem 19:17 den alten Abstand wieder her.

Für den spektakulären Schlusspunkt sorgte schließlich Mattis Seibert, der mit der letzten Aktion des Spiels und einem überragenden Wurf von der Mittellinie zum 19:18 Endstand traf.

Trotz der knappen Niederlage zeigte der SSV-Wissen eine kämpferische Leistung und hielt das Spiel bis zur letzten Sekunde offen.

Es spielten: Niclas Seelbach, Paula Leis, Ida Papenfuß, Jan Rodigast, Leon Scherer, Finja Oberheidt, Ben Oberheidt, Florian Strüder, Mattis Seibert