REGION – „Sabine trifft…“: Informationsabend zu Bluthochdruck stößt auf reges Interesse

Auf reges Interesse ist die Informationsveranstaltung „Sabine trifft…“ mit dem bekannten ZDF-Fernseharzt Sanitätsrat Dr. med. Günter Gerhardt gestoßen. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger waren ins Marienhaus Seniorenzentrum gekommen, um sich über Ursachen, Risiken und moderne Behandlungsmöglichkeiten bei Bluthochdruck zu informieren.

Dr. Gerhardt erläuterte in seinem Vortrag verständlich, warum Bluthochdruck häufig lange unentdeckt bleibt und weshalb eine frühzeitige Diagnose so wichtig ist. Gleichzeitig zeigte er auf, welche Rolle Lebensstil, regelmäßige Kontrollen und medizinische Therapien bei der Behandlung spielen. Neben etablierten Methoden ging er auch auf neuere Ansätze ein, die vielen Betroffenen bislang kaum bekannt sind.

Im Anschluss entwickelte sich eine offene Fragerunde, in der viele Teilnehmende persönliche Anliegen und Erfahrungen einbrachten. Dabei wurde deutlich, wie groß der Informationsbedarf rund um das Thema Herz-Kreislauf-Gesundheit ist.

„Gesundheit ist ein Thema, das viele Menschen bewegt. Deshalb ist es mir wichtig, solche Informationsangebote vor Ort zu ermöglichen“, sagte Sabine Bätzing-Lichtenthäler. „Ich freue mich sehr über das Interesse und den guten Austausch an diesem Nachmittag.“ Die Landtagsabgeordnete dankte Dr. Gerhardt für seinen engagierten Vortrag. Foto: David Vitt