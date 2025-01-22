WISSEN – Brand eines Wohngebäudes in Wissen

Am 24.07.2026 gegen 20:22 Uhr kam es im Köttinger Weg in Wissen zum Brand eines Hallenkomplexes mit angrenzendem Wohnhaus. Zeugen meldeten, dass dichter Rauch aus einer Halle aufgestiegen und die ersten Flammen zu sehen gewesen seien. Der Brand breitete sich schnell aus und griff auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Die Rauchsäule war weit zu sehen und führte zu vielen Meldungen bei der Rettungsleitstelle und der Polizei. Eine im Wohnhaus gemeldete Person konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Zur Brandbekämpfung waren freiwillige Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Wissen sowie Feuerwehrkräfte aus den Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain, Hamm und Kirchen im Einsatz. Trotz Einsatz von Drehleitern und Anforderung eines Baggers des THW gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden des 25.07.2026 an. Die Halle und das Wohnhaus wurden durch das Feuer nahezu vollständig zerstört. Zur Schadenshöhe können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei dauern an. Quelle: Polizei