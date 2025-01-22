STADT NEUWIED – Französischer Markt in Neuwied

Am 25. und 26. Juli verwandelt sich der Marktplatz in Neuwied wieder in ein kleines Stück Frankreich. Nach drei Jahren Pause kehrt der Französische Markt an seinen ursprünglichen Standort dem inzwischen neugestalteten Marktplatz zurück. Bei bestem Sommerwetter und französischem Flair lockt der Event, Besucher aus Stadt und Umland in die Neuwieder City.

Die Besucher können am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr die Vielfalt französischer Spezialitäten erleben, Schokolade und Öle probieren und so manche landestypische Spezialität entdecken und genießen. Der Markt musste in den letzten drei Jahren auf den Parkplatz am Heimathaus ausweichen, doch nun kehrt das französische Flair mit über 30 Ständen zurück in den Schatten der Marktkirche. Wer über den Markt schlendert findet eine breite Palette an französischen Köstlichkeiten wie Säfte, Essig, Nussvariationen, getrocknete Früchte und traditionelle Backwaren. Auch für Liebhaber von Kunsthandwerk gibt es viel zu entdecken, darunter Keramik, Schmuck, Hüte und Kappen. Kulinarisch versorgen Flammkuchen, Quiche und ausgesuchte Weine die Gäste. Im Schatten der Allee ist ein Bouleplatz eingerichtet, wo fleißig von den Neuwieder Bouleanhängern für den Freizeitsport geworben wird. Praktisch an der Haltestelle der Buslinien in die Vororte gelegen, lohnt es sich mit den Öfies anzureisen, denn auch an diesem Wochenende ist die Busfahrt in die Stadt und wieder zurück kostenlos. (mabe) Fotos: Marlies Becker