WISSEN – Blutspendetermin am Freitag, 25. Juli, zwischen 16.00 und 20.00 Uhr im Kopernikus-Gymnasium auf dem Alserberg.

Die Rotkreuz-Bereitschaft Wissen freut sich über 102 verantwortungsbewusste Damen und Herren, die am jüngsten Blutspendetermin im heimischen Gymnasium teilgenommen haben. „Acht davon waren Erstspender“, betont Carsten Henn als Verantwortlicher für das Wissener Blutspendewesen. Neben ihm waren die Helferinnen und Helfer Dirk Rödder, Nicole Thielmann, Heike Dietz, Ulrike Wirtgen und Harald Witt für die Unterstützung der Profis vom DRK-Blutspendedienst West vor Ort. Auch war man dankbar für die wichtige Arbeit des Jugendrotkreuzes. Seitens dieser Abteilung wirkten mit: Hoby Röck, Emilia Schulte, Darleen Fendrich und Julius Herzog. Die Gruppe wächst beständig und besuchte erst im Juni das THW Betzdorf. Gerade jetzt in den Ferien sinkt die Zahl der Spender. Dabei nimmt der Bedarf an Blutkonserven eher zu. Denn jeder kann unverhofft in die Lage kommen, den „Lebenssaft“ dringend zu benötigen. Sei es nach einem Unfall oder bei einer Operation oder im Rahmen einer Chemotherapie. Konzentrierte rote Blutkörperchen beispielsweise halten nur 42 Tage.

Täglich spenden im Versorgungsgebiet des Blutspendedienst West, zu dem neben Rheinland-Pfalz und Saarland auch NRW gehören, etwa 3.000 Menschen unentgeltlich je einen halben Liter ihres „Lebenssafts“. Gefragt sind vor allem Personen mit seltenen Blutgruppen wie O negativ oder B negativ. Wer sich hier einreihen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht mehr. Beim Termin muss der Personalausweis vorliegen. Auch soll man vorher etwas essen und vor allem trinken. Nach etwa zehn Minuten ist die Prozedur beendet. Wer möchte bleibt noch eine Weile entspannt liegen. Abschließend reichen die Helfer einen kleinen Imbiss, in Wissen belegte Brötchen und eine gute Tasse Kaffee. Dazu beim Verlassen des Spendelokals eine Tafel Schokolade. Gespendet werden kann am Freitag, 25. Juli, wie immer zwischen 16.00 und 20.00 Uhr im Kopernikus-Gymnasium auf dem Alserberg. Um eine Voranmeldung beim DRK-Blutspendedienst unter 0800 1194911 wird gebeten, ist aber nicht unbedingt erforderlich. (bt) Foto: Bernhard Theis