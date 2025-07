MEHREN – Fachwerk, Denkmalschutz und alte Sagen

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Abenteuer Heimat von Kreisvolkshochschule und Westerwald-Sieg Tourismus geht es am Sonntag, 3. August, nach Mehren. Die Gemeinde wird geprägt von vielen gut erhaltenen Fachwerkhäusern. Der historische Ortskern und die Mehrener Kirche, eine romanische Basilika aus dem 11. Und 12. Jahrhundert, sind unter Denkmalschutz gestellt. Auch die alte Schule ist ein Blickfang. Es gibt neben den Sagen rund um dem „Bulles’je“, dem ehemaligen Gemeindegefängnis aus dem 16. Jahrhundert, allerlei Geschichten, Wissens- und Sehenswertes zu entdecken und zu erfahren.

Die wunderschöne Freilichtbühne an einer Weiheranlage lädt zu einer Pause im Anschluss ein. Wer aber noch genug Energie hat, kann auf die Wanderschuhe schnüren: Direkt durch Mehren führt nicht nur der Westerwaldsteig, sondern auch der „Sagenweg“: Als Kleine-Wäller-Tour mit 4,6 km lassen sich unterwegs durch das Mehrbachtal noch mehr Sagen und Legenden entdecken.

Treffpunkt ist am Sonntag um 14.25 Uhr in der Ortsmitte am Eingang zur Freilichtbühne. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder bis zwölf Jahren 2 Euro (der Betrag ist direkt beim Gästeführer zu entrichten). Anmeldungen sind bei der KVHS unter Tel. 02681 812213 oder über die Homepage des Westerwald-Sieg-Tourismus möglich.

Fotos: Archiv BK – wwa