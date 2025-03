WISSEN – Aktion „Wissen putzt sich raus“ gewinnt an Bedeutung

Die Aktion „Wissen putzt sich raus“ nimmt in diesem Jahr größere Dimensionen an. Während die Beteiligung im vergangenen Jahr mit einer Gruppe von 20 Personen noch recht überschaubar war, sind Bürgermeister Berno Neuhoff und Citymanager Ulrich Noss überzeugt, dass sich dies ändern wird. Ein wesentlicher Grund dafür ist die große Unterstützung der hiesigen Schulen. In der letzten Lehrerkonferenz fand die Aktion großen Anklang. „Wir finden die Initiative hervorragend und nehmen gerne mit unseren Klassen teil“, so das einhellige Echo der Schulleiter.

Am letzten Schultag vor den Osterferien werden einige Schulklassen ihre Schulbücher gegen Zangen, Handschuhe und Müllsäcke eintauschen. Ausgerüstet mit diesem Material machen sich die Schülerinnen und Schüler der Wissener Schulen am 11. April auf den Weg, um ihren Schulweg von Müll zu befreien. Bürgermeister Neuhoff zeigt sich erfreut über das Engagement für den Umweltschutz und eine saubere Stadt. „Die Schülerinnen und Schüler setzen ein klares Zeichen gegen Umweltverschmutzung, indem sie den Abfall in ihrer Umgebung aufsammeln“, erklärt er. „Die Botschaft lautet: Abfall gehört in die Tonne und nicht auf den Boden.“ Neuhoff betont weiter: „Ihr Einsatz zeigt, dass jeder Einzelne Verantwortung für eine saubere Zukunft übernehmen kann, ganz gleich, wie klein der Beitrag erscheinen mag.“

Am 12. April sind dann alle Bürgerinnen und Bürger, einschließlich Vereinen und Parteien, eingeladen, die Aktion auf das gesamte Stadtzentrum auszudehnen. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor dem Rathaus.