MARIENSTATT – Bezirksdelegiertenversammlung 2025 des Bezirksverbands Marienstatt e.V.

Am Samstag, 22. März, fand die Bezirksdelegiertenversammlung der Schützenbruderschaften Schönstein, Friesenhagen, Selbach, Mudersbach, Niederfischbach, Gebhardshain und Birken-Honigsessen statt. Gastgeber war die Abtei Marienstatt, die sich seit dem 10. Mai 1934 als Ursprung und Gründungsort des Bezirksverband bezeichnen darf. Die Räumlichkeiten dieser trugen auch in diesem Jahr wieder einen wertvollen Beitrag zu der gelungenen Veranstaltung bei.

Zelebriert wurde der Beginn mit einem Gottesdienst in der Abteikirche durch den Bezirkspräses Pfarrer Rudolf Reuschenbach und mit der ortsansässigen Unterstützung durch Pater Georg. Im Anschluss wurde in die Räumlichkeiten der Abtei verlegt. Dort eröffnete Bezirksbundesmeister Jörg Gehrmann die Versammlung und konnte die Beschlussfähigkeit dieser feststellen. Neben den Berichten des Kassierers, des Schießmeisters und des Jungschützenmeisters konnten die Kassenprüfer Olaf Schätzchen und Thomas Schilling eine ordnungsgemäße Buchführung bestätigen und den Vorstand entlasten. Neben diversen Mitteilungen und Informationen lag in diesem Jahr der Fokus auf die Vorstandswahlen.

So kam es zu folgenden Ergebnissen durch die Delegation: 1. Bezirksbundesmeister Jörg Gehrmann, 2. Bezirksbundesmeisterin Carina Ring, 1. Kassierer Hans-Rolf Studzinski, 2. Kassierer Ansgar Böhmer, 1. Geschäftsführerin Evelyn Schmidt, 2. Geschäftsführer André Rödder, 1. Schießmeister Benedikt Linke, 2. Schießmeister Florian Jung, Bezirksarchivar Mathias Groß. Aus dem Vorstand schieden Markus Schramm, Torsten Böcking und Celia Thornton. Bezirksbundesmeister Jörg Gehrmann bedankte sich bei allen für das Engagement und vor allem für die Hingabe der zeitlichen, unentgeltlichen Bereitschaft, die eine solche Vereinsarbeit abverlangt und heutzutage keine Selbstverständlichkeit widerspiegelt.

Auch in der Jugendabteilung gab es personelle Veränderungen. Die Versammlung fand bereits autark im Voraus statt. Der Bezirksjungschützenmeister Simon Hüsch wird nun von seinen Stellvertretern Julia Achenbach und Heiko Landwehr unterstützt. Nebst Kassiererin Kerstin Böcking und ihrem Vertreter Jürgen Pöttgen, Schriftführer Fabian Lauer und Fahnenschwenkmeister Stefan Ludwig.

Die rege Beteilung sprach bereits für sich und nach der mit Bravour gemeisterten Versammlung ließen die Schützenschwestern und -Brüder den Tag gemeinsam im Marienstätter Brauhaus, mit tollen Gesprächen und Reflektionen, ausklingen. Das Bezirksschützenfest findet am 26.04.2025 in Selbach statt. Hierzu sind jetzt bereits schon alle Interessierten herzlich eingeladen. Weitere Informationen werden zeitnah veröffentlicht. Foto: Florian Jung, BZV Marienstatt