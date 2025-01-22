WILLROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Willroth

Am Donnerstag, 23. April 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Willroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Baustraße im Neubaugebiet Bericht aus der Sitzung des „Ausschuss für besondere Angelegenheiten“ Bürgertreffen Verschiedenes Einwohnerfragestunde

(Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten Vertragsangelegenheiten Verschiedenes

Wilfried Schiefer, Ortsbürgermeister