HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht in Hachenburg, auf dem Parkplatz Ermenstraße

Auf dem Parkplatz in der Ermenstraße kam es am Donnerstag, 09. April, zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen weißen BMW- SUV und beschädigte ihn an der Beifahrerseite. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Hachenburg bittet um die Mithilfe von Zeugen. Quelle: Polizei