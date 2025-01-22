WILLROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Willroth

Am Donnerstag, 27. November 2025, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Willroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Jahresabschlüsse der Ortsgemeinde Willroth für die Haushaltsjahre 2018 bis 2023

1.1. Bericht des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung der Jahresabschlüsse durch den Rechnungsprüfungsausschuss

1.2. Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO

1.3. Entlastung des ehemaligen und aktuellen Ortsbürgermeisters sowie des ehemaligen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Flammersfeld und des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit vier Wohnungen Zuschuss an den FC Willroth anlässlich 100jähriges Bestehen Vorstellung „meinOrt-App“ Vorstellung Konzept Informationen über „WhatsApp“ Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten Vertragsangelegenheiten Verschiedenes

Wilfried Schiefer, Ortsbürgermeister