WILLROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Willroth
Am Donnerstag, 27. November 2025, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Willroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Jahresabschlüsse der Ortsgemeinde Willroth für die Haushaltsjahre 2018 bis 2023
1.1. Bericht des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung der Jahresabschlüsse durch den Rechnungsprüfungsausschuss
1.2. Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO
1.3. Entlastung des ehemaligen und aktuellen Ortsbürgermeisters sowie des ehemaligen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Flammersfeld und des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
- Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit vier Wohnungen
- Zuschuss an den FC Willroth anlässlich 100jähriges Bestehen
- Vorstellung „meinOrt-App“
- Vorstellung Konzept Informationen über „WhatsApp“
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheiten
- Vertragsangelegenheiten
- Verschiedenes
Wilfried Schiefer, Ortsbürgermeister