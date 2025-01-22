ALTENKIRCHEN – Ellen Demuth MdB: Altenkirchener Schüler Janne Rößling erlebt bei „Jugend und Parlament“ Politik hautnah im Bundestag

Der Schülersprecher des Westerwald-Gymnasiums in Altenkirchen, Janne Rößling aus Altenkirchen, hat auf Einladung der Wahlkreisabgeordneten Ellen Demuth MdB am Planspiel „Jugend und Parlament“ im Deutschen Bundestag teilgenommen.

Jugend und Parlament ist ein jährlich stattfindendes Planspiel für Jugendliche zwischen 17 und 20 Jahren, das vom Deutschen Bundestag organisiert wird. Vier Tage lang schlüpfen rund 300 Jugendliche aus ganz Deutschland in die Rolle von Bundestagsabgeordneten, arbeiten in Fraktionen, verfassen Gesetzesentwürfe und debattierten diese im Plenarsaal.

„Es ist großartig zu sehen, wie neugierig und engagiert junge Menschen wie Janne sich mit Politik auseinandersetzen.“ Sie ergänzt: „Das Planspiel zeigt eindrucksvoll, wie parlamentarische Arbeit funktioniert und dass Politik Spaß machen kann.“

Demuth hebt zudem die Bedeutung politischer Bildung hervor: „‚Jugend und Parlament‘ bietet Jugendlichen die einmalige Gelegenheit, politische Abläufe nicht nur aus der Ferne zu beobachten, sondern selbst aktiv mitzuwirken. Solche Erfahrungen sind unbezahlbar, um junge Menschen auch langfristig für gesellschaftliches Engagement zu gewinnen.“

Auch Janne war begeistert: „Es war einfach großartig, bei ‚Jugend und Parlament‘ vielfältige Einblicke in die politische Arbeit der Abgeordneten in Berlin erhalten zu haben. Beim Planspiel im Bundestag wurden wir in fiktive Parteien eingeteilt – ich war Mitglied der Bewahrungspartei – und diskutierten darüber, ob EU-Bürger in Deutschland ein Wahlrecht erhalten sollten. Besonders beeindruckt hat mich, dass wir den gesamten Ablauf – von der Fraktionssitzung bis zur Plenardebatte – hautnah miterleben konnten.“