WILLROTH – Diebstahl einer Handtasche in Willroth

Freitagmittag gegen 14 Uhr kam es im Restaurant Mc-Donalds in Willroth zum Diebstahl einer Damenhandtasche. Die Geschädigte war kurz abgelenkt und zwei Männer nutzten die Gelegenheit und nahmen die Tasche mit. Sie entfernten sich mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei