BUSENHAUSEN – Landfrauen zeigen den Film „Brot und Steine“

Die Landfrauen der Dörfer am Beulskopf laden zu einer Filmvorführung am Samstag, 08. Februar 2025 um 14.30 Uhr im Wöschhoisjen in Busenhausen ein. Doris Enders zeigt den Film „Brot und Steine“, entstanden 1980, in dem das Leben und Arbeiten im Westerwald um die Jahrhundertwende dargestellt wird. Anschaulich und humorvoll berichten Zeitzeugen aus ihrer Kindheit und Jugendzeit. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung bis zum 5. Februar 2025 bei Alma Lindlein, Tel.: 02681/4900 und Heike Fuchs, Tel.: 02682/968740