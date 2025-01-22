WIESBADEN – Die Kriminalpolizei Wiesbaden ist auf der Suche nach der 17-jährigen Aurora Anne McKinney.

Aurora ist seit dem 19. Oktober 2025 aus ihrer elterlichen Wohnung in Wiesbaden abgängig. Die Vermisste hat Bezüge nach Mainz und hält sich regelmäßig im Bereich Schlachthof Wiesbaden auf. Über Aurora ist weiterhin bekannt, dass sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit mit ÖPNV im Rhein-Main-Gebiet fortbewegt.

Aurora ist ca. 165 cm groß und von schmaler Statur. Zum Zeitpunkt der letztmaligen Sichtung war sie mit einer schwarzen Lederjacke mit Aufnähern und einer schwarzen Hose bekleidet. Sie verfügt über zwei Nasenpiercings (sog. Septum und Nostril) sowie ein weiteres Piercing an der Augenbraue.

Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen noch ohne Erfolg. Die Polizei wendet sich mit einem Lichtbild der Vermissten an die Öffentlichkeit und hofft auf Zeugenhinweise.

Wer hat Aurora Anne McKinney gesehen oder hat Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Foto der Vermissten finden sich hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/6143877 Quelle Polizei