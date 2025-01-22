RACKSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Racksen
Am Dienstag, 04. November 2025, 19:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Isert-Racksen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
- Wegeeinziehung Gemarkung Racksen Flur 7, Flurstück 122
- Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die nachträgliche Legalisierung eines Anbaus an der Garage, sowie Nutzungsänderung eines landwirtschaftlichen Gebäudes zu einer Wohneinheit und das Anbringen eines WDVS
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Einwohnerfragestunde
- Verschiedenes
Hartmut Demmer, Ortsbürgermeister