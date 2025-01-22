RACKSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Racksen

Am Dienstag, 04. November 2025, 19:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Isert-Racksen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Beratung über den neuen Flächennutzungsplan Wegeeinziehung Gemarkung Racksen Flur 7, Flurstück 122 Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die nachträgliche Legalisierung eines Anbaus an der Garage, sowie Nutzungsänderung eines landwirtschaftlichen Gebäudes zu einer Wohneinheit und das Anbringen eines WDVS Informationen des Ortsbürgermeisters Einwohnerfragestunde Verschiedenes

Hartmut Demmer, Ortsbürgermeister