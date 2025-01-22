WEYERBUSCH – Verkehrsunfall auf der L 276 bei Weyerbusch

Sonntagvormittag, 04. Januar 2026, gegen 11.30 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L) 276 im Bereich Weyerbusch ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 52-jährige Pkw-Fahrerin die L 276, aus Richtung Weyerbusch kommend, in Fahrtrichtung Schürdt, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden. Quelle Polizei