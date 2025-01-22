BETZDORF – PKW nach Schneeballwurf auf de B 62 beschädigt

Die Geschädigten befuhren am 03. Januar 2026 gegen 01:35 Uhr mit ihrem Audi die B 62 zwischen Betzdorf und Kirchen. Eine Täterschaft warf von der Fußgängerbrücke einen Schneeball auf ihr Fahrzeug, wodurch Sachschaden entstand. Die Täterschaft konnte unerkannt entkommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei