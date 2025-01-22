WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch
WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch
Am Montag, 08. Juni 2026, 18:30 Uhr, findet im Gasthof „Zur Post“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Neufassung der Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen in der Ortsgemeinde Weyerbusch
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 16 c GemO
- Umgestaltung des Fest-und Freizeitbereiches „Am Seifen“ Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm für den zweiten Bauabschnitt
- Verschiedenes
- Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen
Max Weller
Ortsbürgermeister