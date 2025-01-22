Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch

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WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch

Am Montag, 08. Juni 2026, 18:30 Uhr, findet im Gasthof „Zur Post“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Neufassung der Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen in der Ortsgemeinde Weyerbusch
  2. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 16 c GemO
  3. Umgestaltung des Fest-und Freizeitbereiches „Am Seifen“ Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm für den zweiten Bauabschnitt
  4. Verschiedenes
  5. Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen
  6. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen

Max Weller

Ortsbürgermeister

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