WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch

Am Montag, 08. Juni 2026, 18:30 Uhr, findet im Gasthof „Zur Post“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Neufassung der Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen in der Ortsgemeinde Weyerbusch Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 16 c GemO Umgestaltung des Fest-und Freizeitbereiches „Am Seifen“ Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm für den zweiten Bauabschnitt Verschiedenes Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen

Max Weller

Ortsbürgermeister