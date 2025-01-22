WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch
WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch
Am Dienstag, 21. April 2026, 18:30 Uhr, findet im Gasthof „Zur Post“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Präsentation zum Thema „Partizipation“ durch freie Referentin Sonja Jensen
- 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Weyerbusch
- Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen
- Endausbau Neubaugebiet „südliche Ortslage“ – Auftragsvergabe, Planungen der Leistungsphasen 5 und 6 HOAI
- Pflasterreparatur Weyerbusch – Gartenweg – Auftragsvergabe – Tiefbauarbeiten
- Pflasterinstandsetzung Weyerbusch – Im Stöckenfeld – Auftragsvergabe – Tiefbauarbeiten
- Verschiedenes
- Informationen der Vorsitzenden und des Ortsvorstehers von Hilkhausen
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Verschiedenes
- Informationen der Vorsitzenden und des Ortsvorstehers von Hilkhausen
In Vertretung Marianne Hasselbach, Erste Beigeordnete