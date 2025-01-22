WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch

Am Dienstag, 21. April 2026, 18:30 Uhr, findet im Gasthof „Zur Post“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Präsentation zum Thema „Partizipation“ durch freie Referentin Sonja Jensen 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Weyerbusch Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen Endausbau Neubaugebiet „südliche Ortslage“ – Auftragsvergabe, Planungen der Leistungsphasen 5 und 6 HOAI Pflasterreparatur Weyerbusch – Gartenweg – Auftragsvergabe – Tiefbauarbeiten Pflasterinstandsetzung Weyerbusch – Im Stöckenfeld – Auftragsvergabe – Tiefbauarbeiten Verschiedenes Informationen der Vorsitzenden und des Ortsvorstehers von Hilkhausen Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Verschiedenes Informationen der Vorsitzenden und des Ortsvorstehers von Hilkhausen

In Vertretung Marianne Hasselbach, Erste Beigeordnete