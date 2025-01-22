BERNKASTEL-KUES – Toter Schwan in Bernkastel-Kues, Ortsteil Andel aufgefunden – Verdacht der Jagdwilderei.

Donnerstagmorgen, 12.04.2026 fanden Anwohner einen getöteten Schwan am Moselufer in Andel. Es ist davon auszugehen, dass dem Tier durch einen Unbekannten das Brustfleisch herausgeschnitten und der Kopf abgetrennt wurde. Weiter wurden dem brütenden Schwanenpaar sechs Eier aus dem Nest entwendet. Der Tatzeitraum dürfte sich in der Nacht zum 12.04.2026, zwischen 0 Uhr und 08:30 Uhr ereignet haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Jagdwilderei und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen der Tat oder Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden. Quelle: Polizei Foto: Archiv BK