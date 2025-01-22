WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch
Am Donnerstag, 20. November 2025, 18:30 Uhr, findet im Raiffeisen-Begegnungs-Zentrum eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Beratung und Beschlussfassung über die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes
- Zustimmung zur Annahme einer Spende
- Bericht des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung der Jahresabschlüsse durch den Rechnungsprüfungsausschuss
- Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Entlastung des ehemaligen Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeisters der ehemaligen Verbandsgemeinde Altenkirchen gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheiten
- Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen
- Verschiedenes
Max Weller, Ortsbürgermeister