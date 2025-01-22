ALTENKIRCHEN – Ökumenischer Gottesdienst der Notfallseelsorge

Die Notfall-Seelsorge im Kreis Altenkirchen lädt ein zu einem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, 23. November, 18 Uhr, in der evangelischen Christuskirche Altenkirchen. Im Gottesdienst wird der Opfer von Unglücken und Katastrophen gedacht und für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, aus der Notfallseelsorge und den Rettungsdiensten gebetet. Nach dem Gottesdienst sind alle Besucher eingeladen zu einem Imbiss und zur Begegnung im benachbarten Gemeindehaus