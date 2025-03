WEYERBUSCH – Mit Power geht es beim SSV Weyerbusch weiter

Erst am 07. Oktober 2024 hat der SSV Weyerbusch sein neues Angebot gestartet. Fast 40 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren freuen sich seitdem jede Woche auf das Training und sind mit viel Begeisterung und Motivation bei der Sache. Die Inhalte basieren auf den 4 (four) Säulen Selbstbehauptung, Selbstverteidigung, Gewaltprävention und Kampfkunst. Bei der Kampfkunst geht es im Gegensatz zum Kampfsport weniger um die Vermittlung von Techniken für einen Wettkampf, sondern hier wird besonderer Wert auf Disziplin, Achtung und Respekt gelegt.

Endlich konnten nun alle Kinder mit einheitlichen T-Shirts und Hosen ausgestattet werden. Dank einer großzügigen Spende von Gartengestaltung Mario John aus Hemmelzen war es möglich, die T-Shirts erheblich günstiger anzubieten. Dafür noch einmal herzlichen Dank an Mario John!

Jetzt haben alle teilnehmenden Kids und Teens natürlich noch eine zusätzliche Motivation erhalten: Wie in den Kampfkünsten üblich, beginnen alle Trainings-Schüler mit dem Weißgurt. Es gilt, durch Fleiß und Durchhaltewillen die theoretischen und praktischen Voraussetzungen zu erfüllen, im Rahmen einer Prüfung die nächste Gürtelgraduierung verliehen zu bekommen. Dabei geht es einerseits um Techniktraining, wichtig ist es uns aber ebenso, moralische Werte wie Disziplin, Aufrichtigkeit und Respekt sowohl im Training zu zeigen als auch in den Alltag zu übertragen.

Wer neugierig geworden ist und Interesse hat an diesem Training teilzunehmen, kann gerne, nach vorheriger Anmeldung beim Trainer Armin Denecke (Tel. 0179-1233240 oder per E-Mail: mitmirdochnicht@gmx.de), mitmachen. Das Training findet immer montags in der Turnhalle des SSV Weyerbusch statt. Die Kids im Alter von 6 bis 10 Jahren trainieren von 16:30 bis 17:30 Uhr, die Teens ab 11 Jahren von 17:30 bis 18:30 Uhr.