LUDWIGSHAFEN – 14-Jährige aus Ludwigshafen vermisst

Seit Mittwoch, 05. März 2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 14-Jährige vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 18:20 Uhr an der Haltestelle „Am Schwanen“ in Ludwigshafen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Beschreibung der 14-Jährigen: – Kräftige Statur – Dunkle Haare – Schwarze Jacke – Graue Hose – Grauer Pullover – Weiße Sneaker. Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild der Vermissten, finden sich hier: https://s.rlp.de/4OzDEkS.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei