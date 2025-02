WEYERBUSCH – Landfrauenverband „Frischer Wind“ Bezirk Weyerbusch – Fahrt zu den Passionsspielen

Die Landfrauen aus Weyerbusch fahren am 12. April 2025 wieder zu den Passionsspielen nach Rieden. Gestartet wird mittags mit Zwischenstopp in der Vulkanbrauerei Mendig. Dort gibt es noch eine Stärkung bevor um 18:00 Uhr die Vorstellung in Rieden beginnt. Anmeldung und weitere Informationen: Karola Lindscheid, Tel. 02686/581