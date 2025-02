A K T U E L L – DERNBACH – Brand eines Carports in Dernbach

Sonntagvormittag, 16. Februar 2025 gegen 09:20 Uhr, informierte die Leitstelle Montabauer über den Brand eines Carports in 56307 Dernbach, Auf der Held. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an, sind aber unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt. Nähere Hinweise zur Brandursache sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Quelle: Polizei