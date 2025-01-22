WEYERBUSCH – Frühlingsmarkt in Weyerbusch

Über schönes Wetter freuten sich die Veranstalter des Frühlingsmarktes am Samstag, 25. April, in Weyerbusch. Traditionsgemäß fand der Tag auf dem Gelände des Gasthofes zur Post statt. Vielfach ist das Angebot auf dem Markt, der erstmals 2022 ins Leben gerufen wurde, also am Samstag zum fünften Mal stattfand. Einmal mehr in Westerwälder Tracht zeigten sich die Verantwortlichen und sorgten für eine heimische Atmosphäre. Der Standplatz an der Bundesstraße 8 sei ideal, so ein Beobachter, und wenn das Wetter stimme, sei es ein Selbstläufer. Vielfältig war das Angebot auf dem Gelände. Wert legen die fleißigen Helfer in der Organisation, dass heimische Unternehmen, Künstler oder Händler sich präsentieren können. Zudem hat der Luftkurort Weyerbusch bei allen Veranstaltungen ein gutes Händchen bewiesen, meinte ein zweiter Beobachter, der in Weyerbusch seit vielen Jahren zuhause ist. Ein langer Tisch direkt vor dem Eingang „Zur Post“ lud zum Verweilen ein. Freundliche Gesichter winkten: „Komm setz Dich zu uns“. Nur 50 Kilometer ist Weyerbusch von Köln entfernt. Man merkt hier die rheinische Frohnatur hautnah. Kaffee und Kuchen, ein leckeres Steak oder einfach nur Pommes mit Mayo. Für die Freunde der kulinarischen Genüsse war alles vorbereitet. (Werner Klak)