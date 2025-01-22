KOBLENZ – HRcamp in Bad Kreuznach bringt HR-Community zusammen

Die IHK Akademie Koblenz lädt am 10. Juni 2026 zum HRcamp nach Bad Kreuznach ein. Die Veranstaltung findet am IHK-Akademie Campus Bad Kreuznach statt und richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Personalbereich sowie alle, die sich aktiv mit HR-Themen beschäftigen.

Das HRcamp bietet eine Plattform, um aktuelle Fragestellungen rund um Human Resources praxisnah zu diskutieren. Im Mittelpunkt stehen Themen wie die Relevanz neuer HR-Trends, bewährte Vorgehensweisen im Unternehmensalltag und der Austausch zu konkreten Herausforderungen aus der Praxis.

Das Veranstaltungsformat folgt der Barcamp-Methode: Die Teilnehmenden gestalten den Tag selbst, indem sie eigene Themen einbringen und gemeinsam über die Agenda abstimmen. In verschiedenen Sessions – von Diskussionsrunden bis hin zu Workshops – werden Erfahrungen geteilt, Lösungsansätze erarbeitet und neue Perspektiven entwickelt.

Der Veranstaltungstag beginnt mit einer gemeinsamen Einführung und Sessionplanung. Im Anschluss finden mehrere parallele Sessions statt, ergänzt durch Austauschmöglichkeiten und Networking-Pausen.

Das HRcamp richtet sich an alle, die sich im Personalbereich engagieren und den offenen, praxisorientierten Austausch auf Augenhöhe suchen. Neben fachlichen Impulsen bietet die Veranstaltung Raum für Vernetzung innerhalb der regionalen HR-Community.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.hrcamp-badkreuznach.de