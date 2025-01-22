WEYERBUSCH – Erfolgreicher Kidsnteens Workshop in Weyerbusch – Neugestaltung des Spielplatzes

Am 30. April verwandelte sich der Spielplatz in Weyerbusch von 16:00 bis 18:00 Uhr in einen lebendigen Ort der Mitbestimmung. Rund 30 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 16 Jahren folgten der Einladung des Arbeitskreises Kidsnteens, um sich aktiv an der Gestaltung „ihres“ Spielplatzes zu beteiligen. Gefördert wurde die Veranstaltung durch das Programm Leader Westerwald-Sieg.

Im Mittelpunkt standen die Weiterentwicklung des Spielplatzes und das Thema Kinderrechte. An drei Stationen konnten die Teilnehmenden ihre Meinungen äußern und kreativ werden. Zu Beginn bewerteten die Kinder die bestehenden Spielgeräte per „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Nahezu alle Geräte wurden positiv beurteilt.

An der zweiten Station entstand ein großes Modell eines zukünftigen Spielplatzes. Mit Knete, Strohhalmen und Pfeifenreinigern setzten die Kinder ihre Ideen direkt um. Dabei zeigte sich, wie praxisnah ihre Vorschläge sind: So wurde beispielsweise ein Fahrradständer gewünscht, ein Detail, das die Nutzbarkeit deutlich verbessern könnte. Auch Spielelemente mit Wasser standen bei vielen Kindern hoch im Kurs. Das Modell wurde anschließend für eine Woche in der Kita Sonnenschein ausgestellt, sodass auch weitere Kinder und Eltern die Ergebnisse betrachten konnten. Die Veranstalter hoffen, dass einige Ideen in die Planungen des Gemeinderats einfließen.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den Kinderrechten. An der dritten Station gestalteten die Teilnehmenden Schilder zu den zehn wichtigsten Rechten, von Kindern für Kinder. Die Entwürfe werden nun von einem Webdesigner professionell aufbereitet und sollen künftig dauerhaft am Zaun des Spielplatzes angebracht werden.

Für Verpflegung war mit Snacks und Getränken gesorgt. Zum Abschluss erhielten alle Kinder eine Urkunde und einen Bleistift mit motivierendem Spruch z.B. „Ich bin mutig!“ Die Veranstaltung wurde von dem Arbeitskreis Kidsnteens unter Leitung von Kamilla Guiffrieda geplant und durchgeführt. In dem Arbeitskreis arbeiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene als gleichberechtigte Partner zusammen. Das ehrenamtliche Engagement des Arbeitskreises zeigt, wie wichtig es ist, Kinder und Jugendliche frühzeitig einzubeziehen und wie viele kreative und alltagsnahe Ideen dabei entstehen. Fotos: Kamilla Guiffrieda