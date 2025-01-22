WEYERBUSCH – brodverein: Heißes Programm im kalten Winter – Dieser Verein rockt Weyerbusch, und die Dörfer rundum gleich mit! Der 2019 gegründete brodverein und sein Gasthof zur Post haben auch im Winter einiges zu bieten. Mit Adventssingen, Christmas-Rock, Buffetabend und Wanderung wird erneut jedes Alter angesprochen.

Eigentlich ging es schon Anfang November mit dem Kaffeeklatsch für jedermann los, wo sich 70 Besucher an rund 20 selbst gebackenen Kuchen gütlich tun und dazu noch tolle Musik (Rainer Schramm und Silvia Seifen am Akkordeon) und humorvolle Texte (Mundartdichter Walter Ochsenbrücher) hören konnten. Doch damit hat der brodverein aus Weyerbusch „noch lange nicht fertig“ für dieses Jahr.

Im Gegenteil: Der inzwischen mehr als 200 Mitglieder zählende Verein, der 2019 offiziell gegründet wurde und den 20 Jahre leerstehenden Gasthof zur Post in der Ortsmitte von Weyerbusch übernommen hat, dreht zum Jahresende noch mal richtig auf. Schon ausgebucht ist die Adventswerkstatt für Kinder am 5. Dezember. Am Sonntag, 7. Dezember, ist der Verein mit dem mobilen Backes auf dem Weihnachtsmarkt in Weyerbusch vertreten. Am Stand werden nicht nur ganze, frisch gebackene Brote verkauft, sondern auch einzelne Scheiben mit leckerem Aufstrich. Außerdem stellt sich dort die neu Tierschutzgruppe des brodvereins erstmals der Öffentlichkeit vor. Es werden kleine Bastelarbeiten zugunsten von Tieren (und Haltern) in Not angeboten.

Ebenfalls schon ausverkauft ist der Abend mit Nightcastle am 12. Dezember. Die zwölfköpfige Band ist dem brodverein eng verbunden und tritt daher mit ihrem rockigen Weihnachtsmärchen „A Christmas Attic“ nicht nur in größeren Hallen, sondern eben auch in Weyerbusch auf. Wer versuchen will, eine zurückgegebene Karte zu erhaschen oder die Band anderenorts zu erleben, kann es über https://nightcastle-band.de/ versuchen.

Am zweiten Adventssonntag, dem 14. Dezember, öffnen sich die Türen für das große Adventssingen. Ab 18 Uhr wird in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam gesungen. Mit Stimme und Gitarre begleitet als „Stargast“ Jörg Brück (Etzbach) die Gäste, unterstützt von brodvereins-Mitglied Silvia Seifen am Akkordeon. Der Eintritt ist frei, und wer nicht textsicher ist, kriegt ein Heftchen an die Hand.

Auch in Weyerbusch gibt es seit ein paar Jahren die „Adventsfenster“, und wenn da eine Gaststätte mitmacht, ist das natürlich ein besonderes Ereignis. Der brodverein hat für den Gasthof zur Post dieses Jahr den 21. Dezember ausgewählt. Ein Fenster wird festlich geschmückt, und drinnen gibt es Glühwein für jedermann, der ab 17 Uhr vorbeischauen möchte. Auch Nicht-Weyerbuscher willkommen!

Den Jahresabschluss bildet am 30. Dezember eine „Wanderung zwischen den Jahren“. Petra Gastall, die sich im Sommer schon als Organisatorin der ersten Radtour des Vereins verdient gemacht hatte, wird auch diese Wanderung gestalten. Los geht es um 13 Uhr ab Gasthof, für die ca. 14 Kilometer sind drei Stunden veranschlagt. Auch hier: keine Kosten, keine Anmeldung. Wenn das Wetter allzu schlecht ist, fällt die Tour allerdings aus.

Neues Jahr, neues Glück: Das bereits 11. Schlemmerbuffet im Gasthof zur Post startet am 23. Januar 2026 mit deftigen Wintergenüssen. Gulasch, Braten, Knödel, Bratkartoffeln und noch mehr warten auf die Gäste. Vielleicht ist ein gemeinsames Essen in netter Runde auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Näheres zu Menü und Anmeldung unter www.brodverein.de.

Wer Gasthof und brodverein erst kennenlernen möchte, kann sich mittwochs und freitags informieren. Die „Post“ ist kein Vereinslokal, sondern eine ganz normale Gaststätte. Aufgrund des ehrenamtlichen Betriebs ist sie allerdings, abgesehen von Veranstaltungen, nur an den genannten Werktagen ab 19 Uhr geöffnet. Seien Sie herzlich willkommen! (red)