KOBLENZ – In Koblenz alle vier Reifen eines PKW zerstochen

Mittwoch, 03. Dezember 2025, kam es zwischen 16:30 Uhr und 22:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Koblenzer Ruderclubs im Stadtteil Rauental, Am Moselstausee, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Während der Abwesenheit des Eigentümers wurden alle vier Reifen des Fahrzeugs zerstochen. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0261 92156-300 bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden. Quelle Polizei