WEYERBUSCH – Besser keine Beteiligung als schlechte Beteiligung – Kinder- und Jugendbeteiligung in Weyerbusch im Fokus

Am 28. November lud der Arbeitskreis Kidsnteens der Ortsgemeinde Weyerbusch zu einer Veranstaltung in den Gasthof „Zur Post“ ein. Gemeinderatsmitglieder, Kinder, Jugendliche und interessierte Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung.

Die Beraterin für Kinder- und Jugendbeteiligung, Sonja Jensen, referierte über Chancen und Herausforderungen einer ernsthaften Mitwirkung junger Menschen an politischen Entscheidungen. Auf Grundlage ihrer 25-jährigen Erfahrung in der Stadt Neuwied machte sie deutlich: „Besser keine Beteiligung als schlechte Beteiligung.“ Denn wenn Kinder und Jugendliche zwar befragt, aber nicht ernst genommen werden, schade dies mehr der demokratischen Kultur, als dass es sie fördere.

Im Anschluss entwickelte sich ein intensiver Austausch über konkrete Maßnahmen für Weyerbusch, die Verbandsgemeinde und den Kreis. Besonders erfreulich war die aktive Teilnahme vieler Kinder und Jugendlicher, die ihre Sichtweisen einbrachten. Ortsbürgermeister Max Weller eröffnete die Veranstaltung und betonte die Bedeutung einer echten Mitwirkung junger Menschen.

Als erster Schritt soll die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der geplanten Gestaltung des Weyerbuscher Mehrgenerationenplatzes ermöglicht werden. Darüber hinaus brachte Kreistagsmitglied Ralf Käppele die Umsetzung von Mitwirkungsrechten auf Kreisebene in die Diskussion ein – zum Beispiel bei der Mobilität. Hier könnte eine stärkere Mitsprache über die Kreisschülervertretung und deren Teilnahme und Mitspracherecht an Sitzungen des Verkehrsausschusses realisiert werden.

Die Teilnehmenden dankten Kamilla Giuffrida vom Arbeitskreis für die sehr gute Planung der Veranstaltung und waren sich einig: Weyerbusch will eine gute und ernsthafte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen – für eine lebendige Demokratie und eine zukunftsfähige Gemeindeentwicklung.