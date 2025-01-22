PETERSLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Peterslahr
PETERSLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Peterslahr
Am Donnerstag, 04. Dezember 2025, 19:30 Uhr, findet im Gemeindehaus Peterslahr eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Verpflichtung eines Ratsmitgliedes
- Erteilung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage für den Rückbau eines Walmdaches und Errichtung eines Staffelgeschosses
- Informationen zur Neugestaltung des Spielplatzes
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Michael Liedigk, Ortsbürgermeister