PETERSLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Peterslahr

Am Donnerstag, 04. Dezember 2025, 19:30 Uhr, findet im Gemeindehaus Peterslahr eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Verpflichtung eines Ratsmitgliedes
  2. Erteilung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage für den Rückbau eines Walmdaches und Errichtung eines Staffelgeschosses
  3. Informationen zur Neugestaltung des Spielplatzes
  4. Verschiedenes
  5. Einwohnerfragestunde

Michael Liedigk, Ortsbürgermeister

