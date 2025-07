WEYERBUSCH – 25 Jahre Millennium-Meister SSV Weyerbusch III – Ein unvergessliches Wiedersehen der „Altstars“

Unter dem Motto „25 Jahre Millennium-Meister SSV Weyerbusch III“ versammelten sich 15 ehemalige Spieler des legendären und über 20-köpfigen Kaders, der im Jahr 2000 die Meisterschaft in der Kreisliga D/Staffel 2 im Kreis Westerwald/Sieg errang.

Schon beim Eintreffen war die Freude groß – viele der „Altstars“ hatten sich seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen. Doch der alte Mannschaftsgeist war sofort wieder spürbar, als wäre seit dem Titelgewinn kaum Zeit vergangen.

Für ein erstes Highlight sorgte Guido Barth, der für seine ehemaligen Teamkollegen eine Neuauflage des Millennium-Meister-T-Shirts anfertigen ließ, die sofort mit Begeisterung übergestreift wurden. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Guido, der auch dieses Treffen im Wesentlichen geplant und organisiert hat.

Bevor der gemütliche Teil begann, wurde jedoch zunächst noch einmal der Ball ins Rollen gebracht. Schnell waren zwei Teams gebildet, die zwei Trainingsspiele auf dem Kleinspielfeld absolvierten. Dabei zeigte sich, dass das fußballerische Können der damaligen Meistermannschaft auch heute noch aufblitzt – wie einige Zaungäste anerkennend bemerkten.

Nach dem sportlichen Teil folgte zunächst der „Elektrolyt-Ausgleich auf Hopfen- und Malzbasis, ganz in alter Tradition. Auch hier bewies die Mannschaft, dass sie in all den Jahren nichts verlernt hat. Im Anschluss an das Duschen warteten frisch Gegrilltes, leckere Salate, Baguette und herzhafte Dips auf die Spieler. Ein besonderer Dank an dieser Stelle geht an Martin Trifan und die A-Jugend des SSV, für die perfekte Bedienung der Zapfanlage sowie an die Spielerfrauen für die köstlichen Grillbeilagen.

Bei guter Musik und dem ein oder anderen Getränk wurden Erinnerungen an die unvergessliche Saison 1999/2000 wachgerufen. Besonders der letzte Spieltag ist vielen heute noch in Erinnerung. Als Tabellenführer reiste der SSV III zur SG Ingelbach Borod/Mudenbach und durfte nicht verlieren, während der Tabellenzweite, FC Bruchertseifen II, noch auf einen Ausrutscher hoffte. Um immer auf dem Laufenden zu sein, verfolgte Andreas Reinhardt das Spiel des Konkurrenten in Bruchertseifen und hielt die Mannschaft in Mudenbach ständig auf dem aktuellen Stand. Der SSV III machte aber seine „Hausaufgaben“ und gewann das entscheidende Spiel souverän mit 4:1, sodass Andreas frühzeitig zu den Feierlichkeiten, mit Bierduschen und Konfettiregen, zur Mannschaft nach Mudenbach kommen konnte. Die anschließende Meisterfeier war legendär: Zunächst wurde die damalige Gaststätte „Zum Weyerhof“ in Weyerbusch gestürmt. Danach ging es weiter ins Schützenfestzelt nach Maulsbach, wo bis in die frühen Morgenstunden – unter anderem mit einem Live-Auftritt von Mickie Krause, der auch zur Meisterschaft gratulierte – gefeiert wurde.

Zu erwähnen ist noch, dass Oliver Litz und Guido Barth die Mannschaftsbetreuung für die letzten sechs Saisonspiele von Volker Weßler übernommen hatten. Volker Weßler, der leider schon verstorben ist, musste damals aus persönlichen Gründen das Amt des Mannschaftsbetreuers niederlegen.

Zur Überraschung aller streifte sich Andreas Reinhardt beim Jubiläumstreffen zur vorgerückten Stunde sein Meistershirt (mit allen Ergebnissen) von damals über, was ihm tatsächlich noch wie angegossen passte.

Am Ende des Abends waren sich alle einig: Es war ein wunderschöner, kurzweiliger Abend, der einmal mehr zeigte, was für eine eingeschworene und tollte Mannschaft der SSV III damals wie heute ist. Das nächste Treffen soll auf keinen Fall wieder 25 Jahre auf sich warten lassen – die Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen ist groß. Der an diesem Abend erziele Überschuss in Höhe von 50 € wurde an die Jugendkasse des SSV Weyerbusch gespendet. Sascha Koch