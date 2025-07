REGION – Die Familienkarte Rheinland-Pfalz in der Region Westerwald – Der digitale Navigator für Familien: Mit Unterstützungsleistungen, Freizeitangeboten und exklusiven Vorteilen

Die Familienkarte Rheinland-Pfalz ist ein kostenfreies Angebot des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz. Sie richtet sich an alle Familien mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz, in deren Haushalt mindestens ein Kind unter 18 Jahren lebt – unabhängig von Familienform oder Herkunft.

Die Website und die App der Familienkarte bündeln Angebote, die den Familienalltag erleichtern und stärken die soziale Teilhabe. Als zentrale Plattform mit übersichtlichen Informationen, exklusiven Vorteilen und aktuellen Veranstaltungen– richtet sich das Angebot speziell an Familien in Rheinland-Pfalz.

Was bietet die Familienkarte?

Informationen über Unterstützungsleistungen – zum Beispiel finanzielle Hilfen, Beratungsstellen und familienbezogene Angebote von Ämtern und sozialen Einrichtungen

Zugang zu exklusiven Vorteilen bei Partnerorganisationen – etwa Rabatte, Aktionen oder besondere Angebote speziell für Inhaberinnen und Inhaber der Familienkarte.

Ein Veranstaltungs­kalender mit Tipps für Bildung, Freizeit, Kultur und mehr Impulse für einen nachhaltigen Familienalltag. Eine einfache, digitale Anmeldung, kostenfrei und bequem von zu Hause oder unterwegs.

So funktioniert die Anmeldung zur Familienkarte

Egal ob bequem am Computer oder unterwegs per Smartphone – die Anmeldung zur Familienkarte ist einfach, digital und kostenlos:

🔹 Anmeldung über die Website: Registrierung Familienkarteninhaber – Familienkarte Rheinland-Pfalz

🔹 Anmeldung über die App: Laden Sie die Familienkarte-App herunter und melden Sie sich direkt über Ihr Smartphone an – ideal für die Nutzung unterwegs! Android – Google Play Store

iOS – Apple App Store

Gemeinsam mehr erreichen: Ihre Organisation als Teil der Familienkarte!

Damit Familien in Rheinland-Pfalz noch gezielter unterstützt werden können, lebt die Familienkarte von einem starken Netzwerk engagierter Partnerschaften. Deshalb laden wir öffentliche Einrichtungen, Vereine, soziale Träger, Bildungseinrichtungen, Kulturhäuser, lokale Unternehmen und andere engagierte Akteure herzlich ein, sich als Partnerschaftsorganisation zu beteiligen.

Zwei Formen der Partnerschaft stehen zur Verfügung:

🔹 Netzwerkpartnerschaft: Für Organisationen, die ihre bestehenden familienfreundlichen Angebote auf der Plattform sichtbar machen möchten – zum Beispiel Freizeitangebote, Beratungsstellen, Sportkurse oder Bildungsprogramme.

🔹 Kooperationspartnerschaft: Für Organisationen, die zusätzlich einen exklusiven Vorteil für Familienkarten-Inhaberinnen und -Inhaber anbieten – etwa einen Preisnachlass, einen kostenfreien Eintrittstag oder andere familienfreundliche Aktionen. Diese Partnerschaftsform ist insbesondere für gewerbliche Anbieter vorgesehen.

Ihre Vorteile als Partnerorganisation:

Sichtbarkeit auf einer landesweiten Plattform mit bereits über 20.000 registrierten Familien

Darstellung der eigenen Leistungen über ein individuelles Angebotsprofil mit Bild, Text und Kontakt

Möglichkeit, fortlaufend im Veranstaltungskalender über eigene Veranstaltungen zu informieren

Zugang zu einem Kommunikationspaket zur Bewerbung der Angebote. Unterstützung durch das Projektbüro der Familienkarte Rheinland-Pfalz bei Fragen oder Anregungen

Jetzt Partnerschaft eingehen: Familienkarte Rheinland-Pfalz – Jetzt Partner werden!

Die Familienkarte Rheinland-Pfalz – ein starkes Zeichen für Familienfreundlichkeit, soziale Teilhabe und regionale Zusammenarbeit. Jetzt mitmachen und gemeinsam mehr für Familien in der Region Westerwald erreichen! Kontakt Projektbüro Familienkarte Rheinland-Pfalz: projektbuero@familienkarte-rlp.de. Telefon Projektbüro: Tel.: +49 69 970 975 07-77