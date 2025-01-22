WESTERWALD – Landratswahl im Westerwaldkreis – Wie stehen die Kandidatinnen und Kandidaten zum Naturschutz, zur Windenergie im Wald und zum Wolf?

Die Biodiversität, die Artenvielfalt und intakte Lebensräume sind unsere Lebensgrundlage. Die Naturschutzinitiative e.V. (NI) hat daher den Kandidaten, die sich für das Amt des Landrates des Westerwaldkreises bewerben, zehn gleiche Fragen zum Thema „Naturschutz“ gestellt. Wir wollten wissen, wie die Kandidaten zum Naturschutz, zur Artenvielfalt, zur Windenergie im Wald, zum Wolf und anderen ökologischen Themen stehen. Die Antworten haben wir in einer Sonderbroschüre unverändert und ungekürzt zusammengestellt, so dass sich die Leserinnen und Leser vor der Wahl ein eigenes Bild zu den jeweiligen Positionen machen können. Die Sonderbroschüre ist unter dem folgenden Link kostenlos abrufbar: https://naturschutz-initiative.de/wpni/wp-content/uploads/2026/07/naturschutzinitiative_landratswahl_westerwaldkreis_2026.pdf. Foto/Grafik: Naturschutzinitiative e.V. (NI)