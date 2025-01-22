HACHENBURG – Verkehrsunfall auf der B 413 in Hachenburg – Motorradfahrer schwer verletzt

Donnerstag, den 23.07.2026, ereignete sich gegen 16:50 Uhr im Kreuzungsbereich „Vor der Struth“ zur B 413 in der Ortslage Hachenburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 30jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Straße „Vor der Struth“ und beabsichtigte, die B 413 zu überqueren und in die gegenüberliegende „Lindenstraße“ einzufahren. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer die B 413 aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Merkelbach. Nach Angaben von Zeugen beschleunigte der Motorradfahrer am Ortsausgang Hachenburg stark. Die Pkw-Fahrerin übersah den von links kommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 25-jährige Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei