WESTERWALD – Baumeister Biber – Naturschutzinitiative e.V. (NI) lädt zum Biber-Sonntag am 03.05.2026 ein

Die Exkursion vermittelt unter der fachkundigen Leitung von Gabriele Neumann, Biberexpertin und stv. Vorsitzende der NI, spannende Eindrücke in die sich entwickelnde und ständig verändernde natürliche Dynamik im Jahreskreislauf des vom Biber geschaffenen Biotops in Freilingen. Kinder und Erwachsene erfahren hier viel Wissenswertes über die Lebensweise des Bibers, sehen Spuren seiner Tätigkeit und können viele der Arten beobachten, die in Folge des Wasseraufstaus hier neu heimisch geworden sind.

Termin: So, 03.05.2026, 11:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr

Treffpunkt für die angemeldeten Teilnehmer ist 56244 Wölferlingen am Parkplatz am Friedhof (in der Verlängerung der Heidestraße)

Eine Anmeldung ist erforderlich unter: anmeldung@naturschutz-initiative.de oder über das Anmeldeformular auf der NI-Homepage.

Die Teilnahme ist kostenfrei, über eine Spende freut sich die Naturschutzinitiative e.V. (NI).

Infos und Kontakt: www.naturschutz-initiative.de. Foto: Ingo Kühl