WELSCHNEUDORF – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 327 in Welschneudorf

Freitagvormittag, 06. Juni 2025 gegen 11:40 Uhr kam es im Ortseingang Welschneudorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger aus dem Märkischen Kreis schwer, sowie ein 81-jähriger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Lahn-Kreis leicht verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr die 82-jährige Person mit ihrem Wohnmobil die Montabaurer Straße aus Richtung Oberelbert kommend in Fahrtrichtung Kemmenau. Das Wohnmobil überfuhr die am rechten Fahrbahnrand liegende Verkehrsinsel, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden LKW des 81-Jährigen. Die Strecke musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge für drei Stunden gesperrt werden. Neben der Polizeiinspektion Montabaur, waren auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Koblenz, Feuerwehren aus den umliegenden Örtlichkeiten und der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Beide Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Quelle Polizei