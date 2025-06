REGION – 13. Auflage der 7 Mountains Music Night

Am Samstag, 14. Juni 2025 ist es wieder soweit, die mittlerweile 13. Auflage der 7 Mountains Music Night zieht musikbegeisterte Besucher aus Nah und Fern in die Siebengebirgsstädte Bad Honnef und Königswinter. Von 20 bis 0 Uhr erleben Sie in 15 Lokalitäten sowie 1 mobilen Bühne insgesamt 21 Liveacts der verschiedensten Stilrichtungen. Es sind viele bekannte Locations dabei ebenso wie einige neue, besonders beliebt ist natürlich auch die Livemusik auf unseren 4 Shuttlebussen.

Der Stilmix reicht dieses Jahr von verschiedenen Jazzrichtungen über Hardrock, Soul, Klezmer und Reggae sowie kölschen Krätzchen bis hin zu 70er Jahre Glamrock und einen Ausflug in die 20er Jahre. Durch unser breitgestreutes Netzwerk von über 50 Unterstützerfirmen konnten wir trotz vielfach gestiegener Preise den Eintritt bei 15,- Euro halten. Dafür gibt es Zugang zu allen Konzerten sowie zur Aftershowparty ab 0 Uhr im Lilo in Bad Honnef. Nähere Infos finden Sie auf unserer Website www.7mmn.de sowie auf unseren Facebook und Instagrammkanälen.