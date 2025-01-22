WELSCHBILLIG – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 51 bei Welschbillig

Am 10. Januar 2025 kam es am Mittag zu einem Verkehrsunfall auf der B 51 im Bereich Welschbillig, Tankstelle Windmühle. Nach derzeitigem Sachstand der Polizei befuhr ein PKW die B 51 von Bitburg kommend in Fahrtrichtung Trier, als ein in den fließenden Verkehr einfahrender PKW mit dem kreuzenden Fahrzeug kollidierte. Die genauen Umstände des Unfalls sind Teil der Ermittlungen. Die beiden Fahrzeugführer wurden verletzt, einer davon schwer. In einem der betroffenen PKW hielt sich zudem ein Kind auf, das ebenfalls verletzt wurde. Seitens der Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachten zur Unfallrekonstruktion angeordnet. Die Bundesstraße wird aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme bis auf Weiteres gesperrt bleiben. Quelle Polizei