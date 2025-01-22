ALTENKIRCHEN – Neuer Leiter der Kriminalinspektion Betzdorf im Rathaus Altenkirchen begrüßt

Bürgermeister Fred Jüngerich begrüßte kürzlich im Rathaus Altenkirchen den neuen Leiter der Kriminalinspektion (KI) Betzdorf, Polizeirat Jens Kugelmeier. Mit dem Antrittsbesuch stellte sich der neue Dienststellenleiter offiziell vor und informierte über die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kriminalinspektion.

Die Kriminalinspektion Betzdorf ist für die kriminalpolizeiliche Arbeit in den Gebieten der Polizeiinspektionen Altenkirchen und Betzdorf zuständig. Das Aufgabenspektrum umfasst unter anderem die Bearbeitung von Todesermittlungen, Brand- und Waffendelikten sowie Umweltkriminalität. Weitere Schwerpunkte liegen in der Verfolgung von Sexualdelikten sowie Gewalt gegen Frauen und Kinder, Vermögens- und Eigentumsdelikten sowie der operativen Kriminalitätsbekämpfung.

Polizeirat Jens Kugelmeier ist 41 Jahre alt, gebürtiger Altenkirchener und seit dem 1. Oktober 2025 Leiter der Kriminalinspektion Betzdorf. Bürgermeister Jüngerich hieß Polizeirat Kugelmeier herzlich willkommen und betonte die Bedeutung einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Kommune und Polizei. Besonders erfreut zeigte er sich darüber, dass Kugelmeier gebürtig aus der Kreisstadt Altenkirchen stammt: „Es ist schön, jemanden aus der Heimat in dieser verantwortungsvollen Position zu wissen. Ich freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger“, so Jüngerich.

Auch Polizeirat Kugelmeier unterstrich die Bedeutung des persönlichen Austauschs mit den kommunalen Verantwortungsträgern: „Mir ist es wichtig, frühzeitig den Kontakt zu den Verantwortlichen vor Ort zu suchen, bestehende Netzwerke zu pflegen und neue aufzubauen. Ich freue mich auf den offenen Austausch und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, erklärte Kugelmeier.