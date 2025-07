WEITEFELD – Unfallflucht in Weitefeld

Mittwoch, 23. Juli 2025, fuhr ein Transporter in Weitefeld den Höhenweg in Richtung Mittelstraße. Während des Rangierens fuhr der Fahrer rückwärts gegen einen Zaunpfahl und beschädigte ihn. Er setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Ermittlungen nach der Person des Fahrers laufen. Hinweise an die Polizeiinspektion Betzdorf, 02741-9260. Quelle Polizei