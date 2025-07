KREIS ALTENKIRCHEN – Fahrt zum 22. Ehrenamtstag nach Alzey

Das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Alzey laden am Sonntag, 31. August, zum landesweiten Ehrenamtstag ein, um den rund 1,5 Millionen ehrenamtlich Engagierten zwischen Pfalz und Westerwald „Danke“ zu sagen. In diesem Rahmen bietet das Ehrenamtsbüro der Kreisverwaltung in Kooperation mit den Verbandsgemeinden eine kostenlose Fahrt nach Alzey an. „Diese Veranstaltung ist eine großartige Gelegenheit, sich mit anderen Ehrenamtlichen auszutauschen, neue Impulse zu erhalten und das Engagement in unserer Region zu feiern“, so die Ehrenamtsbeauftragte Agnes Brück.

Die Abfahrtszeiten: Flammersfeld 8 Uhr, Altenkirchen 8.20 Uhr, Wissen 8.50 Uhr, Betzdorf 9.20 Uhr. Anmeldung sind bis zum 15. August im Ehrenamtsbüro der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld möglich, Rebecca Seuser, Tel. 02681 85-250, E-Mail: rebecca.seuser@vg-ak-ff.de.