WEITEFELD – Leichtverletzte Unfallverursacherin nach Vorfahrtsmissachtung in Weitefeld

Im Einmündungsbereich der Kreisstraßen 110 und 111 kam es am 25. Dezember gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 53-jährige Kia-Fahrerin befuhr die Langenbacher Straße (K 110), und beabsichtigte die Langenbacher Straße (K 111) zu queren, um geradeaus in die Straße „Am Hochbehälter“ zu gelangen, missachtete aber die Vorfahrt eines 32-jährigen Skoda-Fahrers, der auf der bevorrechtigten K 111 unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, weshalb sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde; der 32-jährige bliebt unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Quelle Polizei