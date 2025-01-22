STADT NEUWIED – „Weinländer im Schatten“ neu entdeckt – Georgien, Griechenland und Ungarn: Volkshochschule Neuwied öffnet mit ausgebuchtem Seminar den Blick auf unterschätzte Weinländer

Frankreich, Italien, Spanien. Wer an große Weinnationen denkt, landet meist bei den immer gleichen Namen. An der Neuwieder Volkshochschule (vhs) ging der Blick bewusst in eine andere Richtung. Ein ausgebuchtes Weinseminar rückte Länder in den Fokus, deren Weinkultur zu den ältesten der Welt zählt, deren Qualitäten jedoch oft abseits der breiten Wahrnehmung liegen. Georgien, Griechenland und Ungarn standen im Zentrum eines Abends, der viele Teilnehmende überraschte und begeisterte.

Micha Stalp leitete das inzwischen 24. Weinseminar an der vhs und führte kenntnisreich durch Geschichte, Rebsorten und aktuelle Entwicklungen der drei Länder. Deutlich wurde, wie moderne Kellertechnik, neue Ideen und ein gestärktes Selbstverständnis Weine hervorbringen, die international bestehen und zugleich ihre regionale Identität bewahren.

Theorie und Praxis griffen eng ineinander. In einer Verkostungszone probierten die Teilnehmenden Weiß-, Rosé- und Rotweine, verglichen Eindrücke und kamen ins Gespräch. Ländertypische Speisen begleiteten die Verkostung und machten die Herkunft der Weine auch kulinarisch erfahrbar. Serviert wurden unter anderem georgisches Chatschapuri und Badridschani, ungarischer Salamisalat und Gulaschsuppe sowie griechisches Hähnchen Gyros, Fasolada und Bifteki.

Den Abschluss gestaltete Marion Herz-Stalp mit dem klassischen ungarischen Dessert Mákos Guba und einem süßen Tokaji in den liebevoll eingerichteten Räumen der vhs Neuwied. Das Echo fiel eindeutig aus. Eine Erstteilnehmerin lobte die überraschende Vielfalt, die angenehme Atmosphäre und die stimmige Organisation des Abends.

Möglich machte das Seminar das engagierte Team der vhs Neuwied gemeinsam mit Unterstützern aus Georgien, Ungarn und Griechenland. Zugleich richtet sich der Blick nach vorn. Im November 2026 findet diese seit 2009 bestehende Seminarreihe mit einer letzten vinophilen Reise durch Weinländer der nördlichen und südlichen Hemisphäre ihren Abschluss. Fotos: Dietrich Dietz