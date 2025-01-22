WEITEFELD – Einsatzkräfte von Feuerwehren stellen ihr fahrerisches Können unter Beweis – Kreisentscheid im Geschicklichkeitsfahren in Weitefeld

Zum Kreisentscheid im Geschicklichkeitsfahren für Einsatzkräfte von Feuerwehren und Rettungsorganisationen lud der Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen e.V. gemeinsam mit seinen Wertungsrichtern auf das Betriebsgelände der Metallbau Stühn GmbH in Weitefeld ein. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Kreisfeuerwehrverbandes wurde die Veranstaltung in diesem Jahr als Jubiläumsveranstaltung ausgetragen.

Das Geschicklichkeitsfahren dient dazu, die für den Einsatz notwendigen Fähigkeiten im sicheren Führen von Einsatzfahrzeugen zu trainieren und zu festigen. Dadurch wird die Sicherheit auf Einsatzfahrten erhöht und das Risiko von Unfällen durch vorausschauendes und sicheres Fahrverhalten deutlich reduziert.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten in kompletter Einsatzkleidung einschließlich Helm und Stiefeln an. Laut Reglement entspricht dies den Bedingungen einer realen Einsatzfahrt. Gestartet wurde in zwei Klassen:

Klasse A (Führerscheinklasse B): Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen

Klasse B (Führerscheinklasse C): Fahrzeuge über 9 Tonnen

Die Bewertung der einzelnen Prüfungen erfolgte durch geschulte Wertungsrichter aus den Einsatzabteilungen der Feuerwehren im Kreis Altenkirchen.

Ergebnisse

Klasse A:

Platz: Steven Weinand, Feuerwehr Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Platz: Sascha Weingarten, Feuerwehr Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Platz: Patrick Geißler, Feuerwehr Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf

Klasse B:

Platz: Eric Otto, Feuerwehr Verbandsgemeinde Wissen

Platz: Steven Weinand, Feuerwehr Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Platz: Sascha Weingarten, Feuerwehr Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Alle Teilnehmenden erhielten eine Urkunde sowie ein Präsent des Kreisfeuerwehrverbandes. Die drei Erstplatzierten jeder Klasse wurden zusätzlich mit Pokalen und attraktiven Tankgutscheinen ausgezeichnet, die vom Kreis Altenkirchen gestiftet wurden. Sie vertreten den Kreis Altenkirchen am 19. September 2026 beim Landesentscheid in Unkel (Landkreis Neuwied).

Dank und Ausblick

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Volker Hain, zeigte sich sichtlich zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Sein besonderer Dank galt der kürzlich gewählten Hauptwertungsrichterin Rebecca Quast, die erstmals für die Organisation verantwortlich war. Sie tritt die Nachfolge von Andreas Krüger an, der nach elf Jahren als Hauptwertungsrichter aus dem Amt ausschied.

Weitere Dankesworte richteten sich an die zahlreichen Wertungsrichter sowie an Thorsten Stühn für die Bereitstellung des Betriebsgeländes und der Räumlichkeiten. Unter den Gästen befand sich auch der stellv. Wehrleiter Heiko Lichtenthäler und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Björn Jestrimsky, der die gelungene Durchführung der Veranstaltung würdigte. Fotos: Volker Hain